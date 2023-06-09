Мурманские блогеры едут на всероссийский форум в Санкт-Петербург

Наши инфлюенсеры вновь окажутся в центре масштабного фестиваля, на котором не только представят себя, но и познакомятся с главными интернет-знаменитостями, которые стали кумирами миллионов людей.

Команда самых популярных блогеров Заполярья отпразднует День России на питерской «Газпром Арене». Здесь пройдёт масштабный фестиваль с разнообразными площадками.

Мастер спорта по фитнесу Сергей Бойцов прыгнет с парашютом с самого высокого небоскреба Европы в цветах российского флага. 89 спортсменов из разных регионов страны устроят вертикальный забег по лестнице высотки, преодолев дистанцию в 80 этажей. В рамках мультиспортивного фестиваля блогеры и северяне, отдыхающие в Петербурге, увидят Кубок Мира по пауэрлифтингу. Гости также смогут принять участие в фестивале «Гастрономическая карта России», где повара из Мурманской области представят многотысячной аудитории лучшие блюда нашей арктической кухни.

А завершит большой праздник мощный концерт. Свои хиты исполнят кумиры молодёжи, блогеры и артисты: DAVA, VAVAN, Анатолий Цой, Сергей Лазарев, Женя Ершов, Саша Стоун, Градусы, Radio Tapok и многие другие.

Телеканал «Арктик-ТВ» будет следить за фестивалем вместе с командой мурманских блогеров. Все подробности вы увидите в группе нашего телеканала в сети «ВКонтакте».