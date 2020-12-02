Мурманские болельщики за период ограничений кричать не разучились!

Рёв болельщиков на трибуне и жаркая битва на льду - на стадионе «Строитель» впервые в этом сезоне состоялся поединок по хоккею с мячом, на который после ограничений допустили зрителей. Сражались наш «Мурман» и московский «Динамо».

Команды выстраиваются на льду, ещё пара минут - и они ринутся в бой. Трибуны ликуют. У «Мурмана» это второй матч Чемпионата России по хоккею с мячом на домашнем поле, первый, на который пустили зрителей.

Александр Попов, болельщик: «Сегодня Всемирный день хоккея. Во-первых, всех, кто смотрит, кто играет, кто играл в детстве, поздравляю с этим большим праздником миллионов. Ну, а сегодня особенный день. К нам приехали хоккеисты «Динамо» из Москвы. Это самая титулованная команда. И сегодня, наверное, один из самых ярких матчей сезона. Мы пришли поддержать команду «Мурман» - самую северную в мире. Это бренд нашей Мурманской области, как ледокол «Ленин», северное сияние, как Териберка, которую знают от Хабаровска до берегов Волги».

После долгого перерыва болельщики соскучились по любимой команде. И азарт фанатов не остановить. Многие из них следили и за предыдущим матчем, рассказывает Андрей Томилов. Для этого люди поднимались на сопку рядом со стадионом.

Андрей Томилов, болельщик: «Была игра с «Кузбассом». Жалко, что не пустили на трибуны болельщиков. Но всё равно болели. А откуда болели, откуда смотрели? А вот с той стороны стадиона. А иначе никак больше. Спасибо, что сегодня разрешили болельщикам присутствовать на стадионе».

Александр Ястребов, болельщик: «Смотрели, да, и кричали. И махали флагами. А сейчас рады, что нас сюда допустили. Только обидно, что игра-то состоялась в пять часов. Все люди - болельщики-то работают, мало кто знает, что пустят на стадион. Так что вот такие пироги. Но надеемся, что людей будет больше».

Команда - тоже готовилась. Соперники в этот раз очень серьёзные, игра будет ложная. Да и зима в Мурманске в этом году наступила поздно, организаторы переживали за лёд. Но, в итоге, с помощью Мурманского морского торгового порта, спонсора нашей команды, всё успели.

Сергей Чернецкий, директор хоккейного клуба «Мурман»: «Порт помогает нам готовить арену каждый год. И если бы не порт, мы не смогли бы совершенно подготовить эту арену к проведению Чемпионата России по хоккею с мячом. Это связано со всеми вопросами, которые у нас задействованы на стадионе. Мурманский морской торговый порт полностью поддерживает нас во всех вопросах, которых мы касаемся по поддержке и подготовке стадиона».

В непростой эмоциональной обстановке матча поддержка болельщиков мурманским хоккеистам крайне необходима. Чтобы оправдать надежды, они выкладываются по полной. Это было хорошо заметно по игре на поле.

Игорь Морарь, президент Федерации по хоккею с мячом Мурманска: «Мы адекватно понимаем, какой у нас состав. У нас очень много молодёжи. И это замечательно. Задача - показать максимально высокий результат. Максимально высокий. Команда, на самом деле, очень хорошо готова. И предыдущая домашняя игра показала, что мы способны обыгрывать лидеров. И сейчас игра показывает, что мы действительно играем на равных».

Погода для хоккея оказалась не самой благоприятной. С первых минут матча начался снегопад, который мешал хоккеистам показать красивую игру. В перерывах ледовую арену убирали от снега, но лёд оставался чистым не долго. Уже на первых минутах гости забросили в ворота «Мурмана» друг за другом 2 мяча. Однако даже эта неудача не испортила настроение фанатов. На трибунах было шумно и оживлённо.

Несмотря на все старания, с московским «Динамо» мурманчане совладать всё же не смогли. Итоги встречи 5:1 в пользу москвичей.

Следующая игра на стадионе «Строитель» состоится 8 декабря. В гости к ХК «Мурман» приедет новосибирский «Сибсельмаш».