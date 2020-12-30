Мурманские борцы, успешно выступив в Санкт-Петербурге, привезли домой 8 медалей

730 спортсменов собрал Чемпионат мира по греплингу и смешанным единоборствам в Санкт- Петербурге. Команда из Мурманска состояла из 10 участников. Соревнования из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, проходили в непривычном формате - без болельщиков. По словам тренера, отсутствие зрителей в чем-то даже позитивно сказалось на бойцах.

Илья Облезин, тренер: «Было спокойней, не было лишней суеты, лишних участников, которые отвлекали от соревнований».

Всего представители заполярной школы привезли из города на Неве 8 медалей. Воспитанник Ильи Облезина четырнадцатилетний Давид Джгаркава занимается единоборствами около трёх лет. Срок небольшой, но на Чемпионате мира он сумел завоевать серебренную и бронзовую медали.

Давид Джгаркава, спортсмен: «Мне помогло победить то, что я отбросил сомнения и страх, выступил, смотря противнику в лицо. Я много тренировался и это способствовало тому, что я победил».

Пока большинство северян будут отдыхать во время длинных праздников, спортсмены продолжат тренироваться - в феврале ребята планируют отправиться на Чемпионат Евразии по греплингу и смешанным единоборствам.