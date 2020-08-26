Мурманские чиновники уволены из-за потери доверия

Три мурманских чиновника лишились рабочих мест. Евгений Никора доложил губернатору Андрею Чибису имена тех, кто не смог решить поставленные перед ними задачи в срок.

Александра Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», освобождён от занимаемой должности. Такое кадровое решение произошло по представлению прокуратуры. Напомним, Мурманские парки и скверы - заказчик работ по обновлению территории у памятника С.М. Кирову. По факту превышения должных полномочий и хищения денежных средств были возбуждены уголовные дела.

За провал программы дорожных ремонтов по нацпроектам в Мурманске уволен директор Управления дорожного хозяйства Денис Мороз. А за несвоевременную установку дымовой трубы котельной в мкр. Росляково с 7 сентября будет уволена начальник отдела строительного контроля Мурманского Управления капитального строительства Галина Яковцева.