Мурманские депутаты продолжают рабочие встречи с северянами

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска, встретился с жителями дома №4 на улице Успенского.

Дерево – спилить, забор – поставить, фасад дома – отремонтировать, с такими просьбами жители дома на улице Успенского обратились к депутату Артёму Кузьмину.

Светлана Сербина, местная жительница: «Наш дом построен в 1961 году, нам делали ремонт крыши несколько раз. В 2022 году нам сделали очень хорошую крышу, мы очень благодарны, но нам пообещали сразу же сделать фасад, но фасада не сделали. Идёт время: там делают, там, там. А у нас много пенсионеров, с 1961 года здесь люди живут, мы хотим жить в красивом доме. Большая просьба к нашим депутатам, вышестоящему начальству, пожалуйста, помогите нам».

Кроме этого, жильцы боятся, что мусоровозы, которые вывозят отходы из магазина, расположенного в их доме, повредят газовые трубы, проходящие под землей. А дорога возле дома уже оставляет желать лучшего.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Проблем возникает очень много. Как я уже и говорил на предыдущих встречах, все проблемы, в основном, касаются управляющих компаний. Для того чтобы сегодня конструктивно организовать встречу, мы договорились с представителем управляющей компании, который сегодня пришёл, и мы разобрали ряд проблем, которые беспокоят жильцов. В частности, это сухие деревья, которые мешают, это ремонт подъездов, обустройство теплопунктов.».

За все это отвечает управляющая компания, представители которой отметили, что по дому на улице Успенского, 4 план работ на будущий год уже составлен и многие просьбы жителей будут удовлетворены.