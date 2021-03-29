Мурманские документалисты презентовали фильм о пандемии, снятый в нашем регионе

Работ над лентой «Карантин» началась ещё в прошлом году, когда президент страны объявил о режиме самоизоляции.

Одним из эпизодов фильма стала история Миши Жукова, сбор средств на лечение спинально-мышечной атрофии которого, из-за всеобщей изоляции, фактически прекратился. Съёмочная группа ленты собрала заметно больше материала, часть из которого не вошла в 26 минутную итоговую версию картины. Оставшиеся кадры хроники пандемии в регионе, документалисты передали в краеведческий музей. Теперь фильм планируют представить на Международных и Всероссийских фестивалях.

Авторы надеются, что людям разных стран будет интересно узнать, как северяне жили в эту переломную историческую эпоху. А вот когда и как ленту сможет увидеть широкий круг зрителей, пока не известно.