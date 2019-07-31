Мурманские дорожники готовятся к зиме

Дорожники интенсивно готовятся к предстоящей зиме. Песок и соль должны быть у них уже сейчас, чтобы в холодный период времени у пешеходов и автолюбителей Мурманска не возникали проблемы при передвижении по городу.

К 1 ноября подрядчики должны полностью сформировать запасы противогололёдных материалов, а это 45 тысяч тонн песка, каменной крошки и соли.

Для постоянного контроля погодных условий на федеральной автодороге установлены 22 автоматические метеостанции, а за состоянием трассы наблюдают с помощью 43 видеокамер. Кроме того, в этом году планируется установить электронные табло на трёх участках Серебрянской дороги: «Териберка», «Туманка» и «Кильдин». Они будут постоянно информировать автолюбителей о сложных погодных условиях.

Исходя из опыта прошлых лет, «Серебрянка» часто закрывалась из-за снежных заносов, в этом году подрядчик обещал увеличить число техники, которая будет выходить на магистраль для уборки снега.