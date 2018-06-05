Мурманские дворы должны быть ухоженными

В этом уверены участники комиссий, проверяющих работу управляющих компаний. Одна из таких сегодня наведалась во двор дома № 13 по улице Магомета Гаджиева.

Городские власти строго контролируют работу управляющих компаний. С организации, обслуживающей жилой дом, могут спросить за несвоевременный вывоз мусора, нескошенную траву или грязную придомовую территорию. Обнаруженные нарушения заносят в протокол, затем выписывают штраф. При этом оплатить штраф руководитель управляющей компании обязан из личных средств.

- Данная управляющая организация работает удовлетворительно, замечаний по данному двору у нас нет, - даёт оценку Нина Мачина, начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса администрации Ленинского округа. – Рекомендуем только установить стандартное красивое ограждение, но не более того. Кроме того, установка ограждений и все работы по благоустройству выполняются за счёт средств жильцов, которые проходят по графе «Содержание и ремонт дома».

Организация, ответственная за дом, вывезла мусор, провела необходимые ремонтные работы, а также навела чистоту по всему периметру двора. Дополнительную красоту здесь придаёт оборудованная зелёная зона: жильцы дома на Гаджиево, 13 самостоятельно разрисовали стены и ограждения, сделали интересные поделки из покрышек, а также высадили цветы в заранее подготовленные клумбы.

С начала этого года специалисты Ленинского округа провели 73 плановых и внеплановых проверок. Было назначено штрафов более чем на 1,5 миллиона рублей. Специалисты городской администрации напоминают, на бездействие управляющей компании можно сообщать не только в управления районов, но в ГЖИ и в прокуратуру.