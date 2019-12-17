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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.19 19:30

Мурманские дворы по-прежнему завалены «кашей»

Обильные снегопады, которые засыпали дворы Мурманска, до сих пор держат сотрудников управляющих компаний в напряжении. Устранять сугробы успели не все организации. В управлении Октябрьского округа Мурманска состоялось очередное собрание оперативного штаба, на котором скоординировали дальнейшие действия коммунальщиков.

За первые недели декабря в Мурманске выпала почти месячная нормы осадков. Специалисты управляющих компаний, несмотря на регулярные проверки и штрафы, до сих пор не могу совладать со снежным месивом на придомовых территориях. Организации сетуют, что для вывоза снега нет подходящих площадок.

«Ситуация сложная. Место приёма снега  находится только на западной  стороне залива и рейс из Первомайского района машины со снегом занимает порядка двух-трёх часов, а из Октябрьского района - плюс ещё час», - констатирует Алексей Лезерук, генеральный директор управляющей компании.

На ближайшие дни синоптики прогнозируют опять снегопады, поэтому в управлении Октябрьского округа Мурманска на собрании оперативного штаба по контролю работы  управляющих компаний  обсудили  устранение уже существующих снежных завалов и подготовились к предстоящим испытаниям. Глава администрации подчеркнул, что проблем с вывозом снега быть не должно.

«Я не согласен с тем, что причина в том, что есть только одна площадка,  - говорит Евгений Никора, глава администрации города Мурманска. - Их две. Во–вторых, на вывоз снега влияет на сроки уборки, понятно, что это надо осуществлять большегрузной техникой. Но это не должно влиять на качество уборки».

Всего на территории Октябрьского административного округа расположено более 800 многоквартирных домов и помимо проблем с очисткой дворов прибавилась ещё одна «головная боль». Региональный оператор из-за неправильно припаркованного транспорта и не убранных площадок для мусора не  может вовремя вывозить отходы. На заседании штаба обсудили возможности решения этой проблемы.

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