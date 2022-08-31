Мурманские дворы продолжают освобождать от автохлама

На улице Скальной работает эвакуатор. И всё потому, что со двора пришлось вывозить очередной брошенный владельцем автомобиль.

Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского административного округа г.Мурманска: «Он стоит на протяжении четырёх лет. На территории, которая находится в подчинении Управления парков и скверов. Мы видим здесь два правонарушения: машина стоит на зелёной зоне, и она является разукомплектованной. Мы сейчас её в рамках административного производства перевозим к нам на стоянку. Потом будем работать с собственником для того, чтобы определить дальнейшую её судьбу».

С начала года только с территории Октябрьского округа было вывезено более 70 брошенных машин. Главная трудность, с которой сталкиваются сотрудники администрации при освобождении дворов, это статус частной собственности автомобилей. Так просто увезти припаркованную машину нельзя. Представители власти призывают горожан быть более ответственными по отношению к микрорайонам, в которых они живут, это позволит сохранить город чистым и комфортным для жизни.

В группе «ВКонтакте» «Октябрьский округ города Мурманска» активные граждане могут присылать фотографии бесхозных машин. Работа по вывозу автохлама ведётся и в других районах города.