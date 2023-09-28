Мурманские дворы продолжают преображаться

В рамках проекта по формированию комфортной городской среды работы идут в одном из дворов на проезде Связи. Это самая большая дворовая территория из всех ремонтируемых в этом году.

Всего работы по формированию комфортной городской среды идут на территориях 28 дворов Мурманска. Этот объект на проезде Связи - самый масштабный. Площадь реконструкции около 11000 квадратных метров. Затрагивают работы 13 многоквартирных домов.

Самая сложная часть заключалась в согласовании процесса с управляющими компаниями. Двор делят сразу пять обслуживающих организаций. Но эксперты успешно справились с задачей.

Здесь сделали ливнёвки, меняли асфальт на проезжей части и тротуарах, восстанавливали колодцы, установили детскую и спортивную площадки. Сейчас работы уже подходят к концу. Осталось смонтировать контейнерные площадки и подключить освещение.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Осталось установить малые формы, такие как лавочки. Особенно то, что у нас просила определённая категория населения, для которой лавочки – эти элементы благоустройства являются самым ценным. И сейчас заканчивается работа по закладным для мачт освещения. Наверное, ещё неделя, максимум две и двор заиграет совершенно новыми красками».