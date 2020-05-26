Мурманские дворы становятся краше

Продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В этот раз ход ремонтных работ главы Мурманска проверили во дворе на улице Зои Космодемьянской, 9.

Работы в этом дворе начались ещё в прошлом году. В рамках капитального ремонта предусмотрена замена асфальтобетонного покрытия, благоустройство территории, реконструкция инженерных коммуникаций, системы наружного освещения, установка детской площадки и двух деревянных лестниц.

Всего за три года существования программы «Формирование комфортной городской среды» в областном центре благоустроены 33 дворовые территории. В 2020 году отремонтируют ещё 10. Однако, по словам городских властей, этого мало. И сейчас идёт обсуждение по увеличению объёмов благоустройства мурманских дворов.