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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.05.23 19:30

Мурманские флористы в преддверии 9 мая провели благотворительный мастер-класс для воспитанников центра «Ровесник»

Для ребят из Мурманского центра «Ровесник» в канун праздника флористы дали мастер-класс. Специалисты учили детей, оставшихся без попечения родителей, хитростям создания из георгиевской ленты бутоньерки и компоновке букетов, но не совсем обычных.

Анастасия Иванова, флорист: «Детям интересно. Они должны развиваться, должны знать свою историю, чему посвящён День 9 мая. Конечно, я думаю, им наше занятие понравится».

Ребята столкнутся с тремя этапами работы. В начале им нужно было поработать с горячим клеем, затем с цветами. В итоге - составить из живых гвоздик и природных материалов композицию – пятиконечную звезду, усеянную яркими красными бутонами.  

Максим, воспитанник Мурманского центра помощи детям «Ровесник»: «Мы делаем цветы на память о погибших в Великой Отечественной войне. Это память о наших прадедушках и прабабушках, которые отдавали свою жизнь, чтобы нам было веселее жить».

Цветочную композицию ребята собирали своими руками, чтобы возложить к подножию мемориала Защитникам Советского Заполярья.

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