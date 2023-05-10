Мурманские флористы в преддверии 9 мая провели благотворительный мастер-класс для воспитанников центра «Ровесник»
Анастасия Иванова, флорист: «Детям интересно. Они должны развиваться, должны знать свою историю, чему посвящён День 9 мая. Конечно, я думаю, им наше занятие понравится».
Ребята столкнутся с тремя этапами работы. В начале им нужно было поработать с горячим клеем, затем с цветами. В итоге - составить из живых гвоздик и природных материалов композицию – пятиконечную звезду, усеянную яркими красными бутонами.
Максим, воспитанник Мурманского центра помощи детям «Ровесник»: «Мы делаем цветы на память о погибших в Великой Отечественной войне. Это память о наших прадедушках и прабабушках, которые отдавали свою жизнь, чтобы нам было веселее жить».
Цветочную композицию ребята собирали своими руками, чтобы возложить к подножию мемориала Защитникам Советского Заполярья.