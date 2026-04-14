Мурманские гидрологи фиксируют аномально ранний приход весны в наш регион

Переход среднесуточной температуры через ноль градусов в этом году случился почти на месяц раньше привычных сроков.

Маршрут разъездной гидрометрической бригады охватывает шесть рек и четыре озера. На каждый водный объект совершается до сорока выездов в год.

Ключевой этап весеннего сезона - снегомерная съёмка. Данные о высоте и плотности снежного покрова, собранные в конце марта, ложатся в основу прогнозов интенсивности предстоящего половодья.

Александр Акулов, начальник разъездной гидрометрической бригады ФГБУ «Мурманское УГМС»: «Первая поездка была на развилке Териберской и Серебрянской дорог. Результаты нынешней снегосъёмки показывают, что по сравнению с аналогичной датой прошлого года снегозапас ниже. Более того, его максимальное значение в этом сезоне пришлось не на конец марта, как обычно, а на десятое число в первой декаде».

Второй важный показатель - расход воды. От точности этих измерений зависит рациональное использование водных ресурсов, предотвращение загрязнения и, что особенно важно, прогнозирование опасных гидрологических явлений. Бригада из пяти человек вместе с сотрудниками, постоянно проживающими вблизи постов, производит замеры глубин через лунки при помощи гидрометрической штанги.

Александр Акулов, начальник разъездной гидрометрической бригады ФГБУ «Мурманское УГМС»: «Вторая поездка была на речку, результат этой поездки показал, что расход воды даже упал».

Все полевые данные в оперативном режиме поступают в отдел гидрологических прогнозов, где рассчитывают приток и максимальные уровни воды, даты ледохода, вскрытия рек.

Валентина Бирюкова, ведущий гидролог, руководитель группы гидрологических прогнозов ФГБУ «Мурманское УГМС»: «Это безусловно аномальная погода, идентичной ситуации ещё не было».

Но специалисты оценивают складывающуюся гидрологическую обстановку как благоприятную. Медленное таяние при сохраняющихся ночных отрицательных температурах снижают риски. Ожидается, что уровень воды на большинстве рек региона будет находиться в пределах нормы или ниже.

Валентина Бирюкова, ведущий гидролог, руководитель группы гидрологических прогнозов ФГБУ «Мурманское УГМС»: «В третьей декаде апреля мы ожидаем начало ледохода на большинстве рек Мурманской области. Согласно нашим долгосрочным прогнозам, пиковые уровни половодья прогнозируются около или ниже нормы. Учитывая, что дата перехода температуры воздуха через ноль была в марте, идёт медленное таяние, это сказывается благоприятно».

Гидрологи продолжают мониторинг. И хотя долгосрочные прогнозы обнадеживают, окончательный сценарий, как всегда, будет зависеть от капризов заполярной погоды и осадков в апреле и мае.