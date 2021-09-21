Мурманские гиды сдают экзамен!

Согласно новому закону, который начнёт действовать с 2022 года, все экскурсоводы должны сдать квалификационный экзамен. Только пройдя испытание, они смогут осуществлять свою деятельность. В нашем регионе к аттестации решили подготовиться заранее и проводят тестовые экзамены.

Гид Светлана Пурлицис уже 20 лет работает в мурманском турагентстве. Несмотря на большой опыт и профессионализм, экзамен для неё волнителен. Поэтому Светлана решила сдать его в пробном формате.

Светлана Пурлицис, гид: «Пять лет тому назад я написала пешую экскурсию по Мурманску, называется она «100 лет в пути». Она была приурочена к столетию города Мурманска. Сейчас, буквально накануне 105-летия, я представлю маленький кусочек пешей экскурсии по городу».

Светлана и ещё несколько гидов в этот день стали участниками пробного экзамена. Всего в ближайшие дни его пройдут 10 человек. Аттестацию проводит специальная комиссия, в которую входят историки, краеведы, сотрудники музеев, при необходимости работники природоохранных ведомств.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Сегодня мы начинаем с экскурсии по городу. Это очень важно, потому что много исторических фактов и важно проверять их соответствие. Дальше уже будет квалификационный этап, тестирование гидов. И мы планируем, что в День туризма, 27 сентября, мы вручим первые сертификаты гидам, которых мы дальше будем продвигать через туристический портал».

Сертификация поможет экскурсоводам получить поддержку региональных властей в их деятельности. А туристам избежать встреч с неквалифицированными гидами или попросту мошенниками.