Мурманские «Хаски» вырвали победу у питерских «Лисов»

Хоккеисты мурманского клуба «Северные Хаски» вновь встретились на льду с гостями из питерской команды «Лисы». Мачт, как и прежде, выдался напряженным. Но именно за это зрители и любят этот вид спорта.

Каждый матч команды «Северные Хаски» - это представление, на которое собираются фанаты хоккея. На этот раз перед игрой для зрителей подготовили развлекательную программу: в холле всех гостей ждали девушки, участницы одного из мурманских конкурсов красоты. Кроме того, здесь была организована фотозона, где любой желающий мог сделать селфи и выложить его в соцсеть со специальными хештегами. На льду играли зажигательная музыка и световое шоу, а кульминацией открытия стал выход на поле настоящих собак породы хаски - символа мурманской хоккейной команды. Такой формат спортивного события привлекает в Ледовый дворец спорта сотни зрителей. Свободных мест на трибунах практически не было, болельщики готовы следить за игрой даже стоя у бортиков.

- Игроки сильные, опытные. Думаю, что шансы на победу у нашей команды большие, - сказал Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Хочу поблагодарить организаторов этого спортивного праздника, так как знаю, что ребята делают очень многое, чтобы хоккей в Мурманске занял достойное место. Вы видите, что любителей этого спорта сегодня очень много, я думаю, что при такой поддержке у мурманского хоккея будущее есть.

Вбросить первую шайбу в матче между мурманским клубом «Северные Хаски» и гостями из Петербурга выпала мэру Мурманска Дмитрию Филиппову и приглашенному поддержать нашу сборную известному комментатору телеканала «Матч ТВ» Роману Скворцову.

Несмотря на то, что матч между командами «Северные Хаски» и «Лисы» уже не первый, жители заполярной столицы проявляют к нему огромный интерес. Хоккей - игра, преимущественно, мужская, но болельщики приходят на неё семьями. Все активно поддерживают наших спортсменов. На трибунах были и давнишние болельщики северного клуба, и новички.

«Хаски» подогревали накал страстей. Зрители ни на секунду не сомневались в победе мурманчан. Пропустив одну из шайб в свои ворота, мурманская команда тут же под рёв стадиона реабилитировалась.

В матче-реванше «Северные Хаски» - «Лисы» наши хоккеисты одержали победу с разгромным счётом 6:1. Теперь у наших юношей есть возможность прохода в молодёжную хоккейную лигу, а также, выигранный в честном бою, Кубок Арктики.