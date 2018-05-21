КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Противоречия и страсти периода завершения отопительного сезонаНа широте Мурманска начинается полярный день
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»21.05.18 19:30

Мурманские «Хаски» вырвали победу у питерских «Лисов»

Хоккеисты мурманского клуба «Северные Хаски» вновь встретились на льду с гостями из питерской команды «Лисы». Мачт, как и прежде, выдался напряженным. Но именно за это зрители и любят этот вид спорта.

Каждый матч команды «Северные Хаски» - это представление, на которое собираются фанаты хоккея. На этот раз перед игрой для зрителей подготовили развлекательную программу: в холле всех гостей ждали девушки, участницы одного из мурманских конкурсов красоты. Кроме того, здесь была организована фотозона, где любой желающий мог сделать селфи и выложить его в соцсеть со специальными хештегами. На льду играли зажигательная музыка и световое шоу, а кульминацией открытия стал выход на поле настоящих собак породы хаски - символа мурманской хоккейной команды. Такой формат спортивного события привлекает в Ледовый дворец  спорта сотни зрителей. Свободных мест на трибунах практически не было, болельщики готовы следить за игрой даже стоя у бортиков.

- Игроки сильные, опытные. Думаю, что шансы на победу у нашей команды большие, - сказал Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Хочу поблагодарить организаторов этого спортивного праздника, так как знаю, что ребята делают очень многое, чтобы хоккей в Мурманске занял достойное место. Вы видите, что любителей этого спорта сегодня очень много, я думаю, что при такой поддержке у мурманского хоккея будущее есть.

Вбросить первую шайбу в матче между мурманским клубом «Северные Хаски» и гостями из Петербурга выпала мэру  Мурманска Дмитрию Филиппову и приглашенному поддержать нашу сборную известному комментатору телеканала «Матч ТВ»  Роману Скворцову.

Несмотря на то, что матч между командами «Северные Хаски» и «Лисы» уже не первый, жители заполярной столицы проявляют к нему огромный интерес. Хоккей - игра, преимущественно, мужская, но болельщики приходят на неё семьями. Все активно поддерживают наших спортсменов. На трибунах были и давнишние болельщики северного клуба, и новички.

«Хаски» подогревали накал страстей. Зрители ни на секунду не сомневались в победе мурманчан. Пропустив одну из шайб в свои ворота, мурманская команда тут же под рёв стадиона реабилитировалась.

В матче-реванше «Северные Хаски» - «Лисы» наши хоккеисты одержали победу с разгромным счётом 6:1. Теперь у наших юношей есть возможность прохода в молодёжную хоккейную лигу, а также, выигранный в честном бою, Кубок Арктики.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовал: 51 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

ФунтиК
21.05.18 22:11
Можно гордиться таким энергетическим агрегатом, но с дизайном подкачали основательно. Страшно выглядит атомная установка и по цвету, и по грубой конструкции, поэтому и боятся её в Европе. Надо меньш
Комментарий к новости:«Солнышко» пришвартовалось в Мурманске
Known
21.05.18 13:59
Забавно всё это! Теперь новый президент, новое правительство займутся старыми задачами.
Комментарий к новости:Бизнес-омбудсмен обратил внимание на сильное падение численности занятых на малых предприятиях
Михаил
20.05.18 23:14
Никакого дела нет!!!Обвиняемый брат сотрудника полиции!И потерпевшего с 9 мая ни разу не опросили так же как и свидетелей!!!!
Комментарий к новости:Житель Кандалакши избил знакомого после распития спиртного
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Привет-пока». Художественный фильм (16+)00:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в апреле по росту цен лидировали свекла, табачные изделия и проводное вещание-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 59 копеек, евро укрепилось почти на 16 копеек-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика