Мурманские хирурги провели сложную и редкую операцию на головном мозге пациента

Специалисты областной больницы проводят всего около 12 таких операций за год.

Выпускник медицинской школы Гарварда и врач-нейрохирург Юрий Кивелев приехал в Мурманск, чтобы не только провести операцию по клипированию аневризмы сосудов головного мозга, но ещё и поделиться со специалистами областной больницы опытом работы.

Юрий Кивелев, врач-нейрохирург: «Коварство аневризмы состоит в том, что из-за небольших размеров они, как правило, не проявляют себя никак клинически. Конечно, если у человека возникает какое-то неврологическое нарушение - онемение лица, слабость в руках, ногах и так далее – это в любом случае повод для обследования. Но подозревать аневризму, конечно, мы не можем, просто по той причине, что подавляющее большинство из них минимальных размеров – четыре-пять миллиметров и, соответственно, они никак себя не проявляют».

Аневризма – опасная патология, потому что она вызывает кровоизлияние, что в половине случаев приводит к инсульту, а в другой половине - к смерти, но даже среди выживших только 15% людей могут вести полноценную жизнь. Поэтому специалисты советуют профилактировать такое заболевание.

Михаил Пашковский, начальник Управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Мурманской области: «Лечение геморрагических инсультов более длительное, оно чаще всего связано с хирургическим вмешательством, потому что кровь надо убирать из головного мозга и соответствующую делать операцию на сосудах, чтобы остановить кровотечение. В дальнейшем идёт длительный период реабилитации, а соответствующий экономический эффект мы видим, если мы сделаем заранее такую операцию, проведем микрохирургическое вмешательство на сосудах. Клипируя сосуд, мы предупреждаем эти грозные осложнения в виде инсульта».

Однако, важно не клипировать все сосуды подряд. К перекрытию кровоснабжения головного мозга нужно подходить с осторожностью.

Андрей Панаськов, заведующий нейрохирургическим отделением Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Аневризма аневризме рознь, есть аневризмы типичные, которые достаточно легко клипируются, а есть аневризмы сложные, которые рядом с собой имеют несколько приводящих и отводящих сосудов. Перекрытие одного из них крайне негативно скажется на последующем статусе больного. Мы, например, перекрываем ту зону, которая снабжает двигательную кору – мы получаем пациента с гомеопорезом или с нарушением сознания – кома и дальше, и глубже».

В Мурманске такие операции проводят редко, а сложные и вовсе с приглашенными специалистами, поэтому обмен опытом крайне важен для специалистов областной больницы.