Мурманские художники вернулись из путешествия по Чукотке не только с положительными эмоциями, но и с новыми картинами и костями кита

Целлофановые пакеты, набитые под завязку рыбой, диковинные птицы и северные пейзажи - трёхнедельный тур мурманских художников на край земли завершился такой необычной экспозицией. Каждая картина несёт частичку воспоминаний о путешествии на Чукотку. Эта работа, на первый взгляд, кажется яркой и позитивной, но приглядевшись, понимаешь, на ней запечатлено как местные жители разделывают тушу кита.

Дмитрий Новицкий, художник: «Кита транспортируют, получается около 15 лодок, получается мини фабрика. И всё это делается вручную: кита подтаскивают к берегу и кровь не сворачивается, а растекается и заполняет залив. Здесь видно, что все пространство заполняется красным».

Китобойный промысел на Чукотке считается традиционным. Для художников из Мурманска по понятным причинам такое оказалось в диковинку. Изначально команда волонтёров отправилась в небольшое национальное эскимосское село, чтобы привнести в него больше красок.

Они расписывали стены домов сюжетами из местной природы и традиционного быта.

Дмитрий Рябов, координатор Арктических коммуникаций Всемирного фонда дикой природы: «Это как раз триптих Нового Чаплина, где работали и жили ребята. Они современные, обшитые сайдингом. И они нанесли на них рисунки моржей, белых медведей, зарисовки из местной культуры и образа жизни».

Также креативной команде удалось привези с Чукотки кости кита, которые сейчас представлены на выставке и их даже можно потрогать. Останки преодолели длинный путь, прежде чем достигли пункта назначения.

Валерий Сакович, куратор Центра современного искусства «21А»: «Кости переправлялись по почте, какие-то в багаже художников. Но они получили все необходимые документы о том, что они могут вывезти их и они не несут никакой ценности».

Посетить первую выставку в новом Центре современного искусства «21А» можно до 21 февраля. Напомним, галерея заняла место театра кукол в научной библиотеке.