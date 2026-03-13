Мурманские кадеты приняли участие в церемонии посвящения в ряды «Юнармии»

Школьники произнесли свою первую торжественную клятву.

В Мурманске в Центре современного искусства состоялась торжественная церемония посвящения. 45 школьников пополнили ряды юнармейцев.

Одна из новобранцев Юнармии Анастасия Шибкова. Девушка уже мечтает участвовать в военном параде в День Победы.

Анастасия Шибкова, ученица Кадетской школы города Мурманска: «Я люблю свою страну и всегда за неё горой. Это позволяет мне ещё больше в себе развивать чувство патриотизма».

Патриотическое движение помогает ребятам развивать физическое и духовное здоровье, участвовать в соревнованиях и культурных событиях, изучать историю и сохранять традиции. Юнармейцы будут заниматься сохранением мемориалов, нести вахты у Вечного огня, участвовать в культурных и спортивных событиях и волонтёрском движении. Они смогут получить дополнительное образование и навыки первой помощи.

Сергей Тян, начальник штаба Мурманского отделения всероссийского движения «Юнармия», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Юнармия воспитывает у ребят честность, доблесть, все инициативы направляют молодёжь в нужное русло».

Кадеты торжественно поклялись быть преданными своей стране, соблюдать устав организации, продолжать традиции мужества, отваги и взаимопомощи, защищать слабых, стремиться к успехам в учёбе и спорте, а также чтить память героев.

Наталья Хоменко, заместитель директора по воспитательной работе Кадетской школы города Мурманска, руководитель юнармейского отряда «Патриот»: «Это чувство гордости за этих ребят, пускай с гордостью носят свои погоны и звание юнармейца».

В Мурманской области движение «Юнармия» есть в каждом муниципалитете, а количество участников уже достигло почти 6 тысяч человек. Теперь у этих юношей и девушек начинается новый, ответственный этап в жизни.