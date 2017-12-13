Мурманские кардиологи могут многое, но дают простые советы, чтобы не попадать к ним на хирургический стол

В полярную ночь жителям Крайнего Севера стоит вдвойне стать осмотрительными. Северян опасность подстерегает не только на тёмных дорогах города, но и внутри каждого из нас. Врачи-кардиологи предупреждают, любое вирусное и инфекционное заболевание может привести к серьёзнейшим последствиям. В зоне риска – сердце.

В Мурманской областной больнице уже много лет функционирует отделение кардиохирургии. Ежегодно тут проводится более 200 операций коронарного шунтирования и ещё около ста операций на сердце с обеспечением искусственного кровообращения. Лечебно-диагностическое оборудование и высокая квалификация врачей позволили сузить круг противопоказаний к операциям на сердце и перейти к лечению практически всех, кому оно показано.

- В нашем отделении выполняются операции коронарного шунтирования, операции про протезированию клапанов сердца, - рассказывает Валерий Сивцов, заведующий отделением кардиохирургии. – Проводим операции при опухолях сердца - резекция аневризма левого желудочка, операции на грудной аорте.

Кардиохирурги выполняю целый ряд сложнейших операций. Помощь могут получить даже дети с врождённым пороком сердца. Огромным достижением врачей мурманского отделения кардиохирургии стали и малоинвазивные операции. Они не требуют вскрытия грудной клетки и проводятся без общего наркоза, так как достаточно местного.

- Мы убираем практически все нарушения ритма, которые существуют. Мы можем их устранить раз и навсегда, - говорит Павел Рогалёв, сердечнососудистый хирург отделения кардиохирургии Мурманской областной клинической больницы. - Но некоторые нарушения ритма полностью убрать не удаётся, тогда мы больному улучшаем качество жизни, у них уменьшается частота приступов. Это достигается за счёт радиочастотных волн, которые точечно нагревают сердце. И таким образом именно в этом месте убирается нарушение ритма.

Врачи кардиологи рекомендуют внимательней относиться к своему здоровью. В норме человек, находясь в покое, не чувствует биения своего сердца. Если же внезапно возникает отдышка, заметно учащается пульс или даже возникаю боли, то это серьёзный повод обратиться к врачу. Специалисты уверяют, что избежать заболевания можно. «Предупредить ишемическую болезнь в принципе можно. Надо вести здоровый образ жизни: куренье, алкоголь, физнагрузки – всё должно быть в умеренных количествах, - даёт известные рекомендации Валерий Сивцов, заведующий отделением кардиохирургии.

Не стоит паниковать и нарочно искать у себя симптомы заболеваний. Самое главное – это следить за своим организмом. Высыпайтесь, правильно и регулярно питайтесь, старайтесь избегать стресса и вредных привычек.