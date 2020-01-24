Мурманские команды КВН развеселили Сочи!

Стали известны результаты XXXI Международного фестиваля «КиВиН-2020». Сборная Снежногорска, вновь приглашена в Высшую лигу КВН. А мурманская команда «Для, Вас» из педагогического колледжа - в Премьер-лигу.

Фестиваль «КиВиН-2020» проходил с 12 по 25 января в Сочи. В олимпийскую столицу России съехались почти 500 команд со всего мира. Сочинский фестиваль - самое важное, массовое и впечатляющее мероприятие года для Международного союза КВН.

Команды из телевизионных лиг приезжают сюда, чтобы подтвердить свой статус. А молодые сборные, чтобы попасть в региональные и межрегиональные лиги, показать себя редакторам, набраться опыта. Мурманскую Лигу КВН на фестивале представляли 7 сборных.

«Все команды выступили достойно и, на мой взгляд, показали беспрецедентный результат за всю историю развития Мурманского КВН-движения», - так прокомментировал расстановку сил депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

По итогам фестиваля команда «Сборная Снежногорска, «Мурманск – столица Арктики» (Мурманск) – а именно так теперь называется команда, приглашена играть в Высшую лигу Международного союза КВН. Команда «Для, Вас» получила возможность сыграть в Премьер-лиге. «Семейные ценности» и «Ой, всё!» записали в свой актив участие во втором туре. А «Суровые парни» получили повышенный рейтинг и право участвовать в играх центральных лиг.