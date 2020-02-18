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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.02.20 19:30

Мурманские коммунисты отмечают 100-летие освобождения Кольского Заполярья от интервентов

В Мурманском областном художественном музее собрались коммунисты для того, чтобы отметить незаслуженно, по их мнению, забытую дату истории нашего края - 100-летие освобождения Кольского Заполярья от иностранных интервентов.

Инициатором открытия выставки выступил мурманский горком КПРФ – к дискуссии пригласили историков, философов и краеведов,  а сотрудники краеведческого музея любезно предоставили архивные документы и фотографии, свидетельствующие о событиях столетней давности. Почётным гостем мероприятия стал консул регионального отделения Генерального консульства Королевства Норвегия Эрик Сведал.

Эрик Сведал, консул регионального отделения Генерального консульства Королевства Норвегия: «Мне кажется, часть истории края многим не известна, особенно в Норвегии, поэтому я решил больше узнать об истории интервенции, которая, мне кажется, очень интересна».

К сожалению, сегодня мы мало знаем об Империалистической и Гражданской войнах на Севере. Тема интервенции и вооруженного восстания 21 февраля 1920 года, по мнению мурманских коммунистов, недостаточно освещена.

Михаил Антропов, депутат Мурманской областной Думы, фракция  КПРФ: «Здесь была группировка из несколько тысяч, прежде всего англичан, потом французы, американцы, поляки, корейцы, сербы. Она начала наступление на Москву, они дошли до Онеги, но потом Красная Армия это наступление остановила».

В субботу, 22 февраля, в гости в программу «Итоги» придут  депутат мурманского горсовета, коммунист Артём Кузьмин и его товарищ по партии Агнесса Хайкара, прадед которой Карл Хайкара был членом РКП (б) и боролся с оружием в руках за народную демократию против раздробления Кольского полуострова иностранными монополиями.

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