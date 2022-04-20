Мурманские коммунисты собрали и отправили крупную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса

Большие картонные коробки с яркими красными наклейками доверху забиты всем необходимым, но больше всего, одеждой: детской и взрослой, а также продуктами питания. Коммунистам и членам общественного движения «Надежда России» так же удалось собрать десятки килограммов продовольствия: крупы, тушенка, чай и сладости для детей.

Татьяна Ковалева, депутат Совета депутатов города Мурманска, председатель общественного движения «Надежда России»: «До нас дошли слухи, что очень там актуальна еда. В подвалах люди сидят, у них вещей полно, а вот еды нет, поэтому у нас собрана еда».

Машина с гуманитарной помощью сначала отправится в Карелию, а уже после поедет на Донбасс.

Артур Попов, руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Карелия добавит ещё другие продукты. Доедет это всё до Москвы, там сформируется 95-й конвой компартии на Донецкую и Луганскую земли. Поедут туда и наши представители, довезем всё в целости и сохранности».

Александр Клементьев, заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по образованию и науке: «Приятно осознавать, что коммунисты, наши сторонники и простые граждане откликнулись на призыв областного отделения КПРФ оказать гуманитарную помощь беженцам Донбасса. Приятно осознавать, что я отправляюсь вместе с нашим автомобилем в родную Республику Карелия и мы сможем передать в Карельский республиканский комитет КПРФ эту помощь, а они уже будут отправлять её дальше на Донбасс».

На этом добрые дела не заканчиваются, мурманские коммунисты будут и дальше собирать и отправлять гуманитарную помощь нуждающимся жителям Донецкой и Луганской народных республик.