Мурманские коммунисты в сквере на Ленинградской улице отметили один из главных праздников советского времени – День Великой Октябрьской социалистической революции

По современному календарю - это 7 ноября.

Именно в этот день 106 лет назад состоялось зарождение СССР. День революции почти сразу же стал праздником нового советского государства. В последующим традиция празднования только крепла, но прервалась с распадом СССР.

В современное время никаких парадов и больших митингов у нас не проводят. Собираются только идейные коммунисты, чаще всего заставшие СССР.

Удивительно, но мы перестали замечать и предавать молодому поколению значение названным в честь революции улицам или городским объектам.

В региональной ячейке КПРФ праздник всё же отметили. Его участники помнят и связывают эту дату с прогрессом, с большими промышленными и научными открытиями, недостижимыми в нынешнее время.

Артур Попов, первый секретарь Мурманского областного комитета, руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе, председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации: «В этот день мы чествуем советских людей. Тех, кто победил капитализм в своё время, потом выиграл, отстоял в Великой Отечественной войне свою Родину, достиг Победы. Восстановил её практически разрушенную и открыл дорогу в космос всему миру!».