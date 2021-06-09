Мурманские курсанты в конце июня отправятся в рейс на барке «Седов»

А пока судно находится на ремонте в городе Светлый.

Первое учебное плавание в 2021 году легендарный парусник «Седов» начнёт в конце июня. Ожидается, что барк пройдёт путь только по Балтике без заходов в порты.

В этот рейс отправятся 140 курсантов из разных городов России, в том числе и из Мурманска.

Учебный поход должен завершиться в конце июля.