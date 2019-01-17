Мурманские КВНщики хотят рассмешить Сочи

Сразу пять заполярных команд КВН стали участниками юбилейного XXX международного фестиваля КиВиН-2019 в Сочи, на который ежегодно съезжаются тысячи поклонников юмора из России и стран ближнего зарубежья. Все команды из Мурманской области уже выступили и ждут решения жюри. Большинство ребят впервые принимают участие в фестивале такого уровня.

Юные мурманские КВНщики называют эту поездку удачей, наградой за труд. Самая большая делегация в истории мурманского КВН последних лет – сразу пять команд получили возможность продемонстрировать свои лучшие шутки в на крупнейшем международном фестивале в солнечном Сочи.

Ребята уже выступили, официальных оценок пока нет, но пользователи соцсетей пророчат северным командам верхние строчки в списках лидеров.

- Пока оценок официальные результаты ещё не объявлены, - говорит Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи». - По комментариям и онлайн-трансляции, которые есть, мы видим, что все наши команды выступили достойно. Наш чемпион «Сборная Снежногорска» выступила очень удачно. Порвала или разорвала зал.

Участниками фестиваля ежегодно становятся более 600 команд из России и стран ближнего зарубежья, чтобы показать, как выросло их мастерство за календарный год, получить оценки опытных редакторов телевизионных лиг и обозначить путь в официальных лигах КВН.

Заполярье на крупнейшем празднике юмора в этом году представляют команды из Мурманской области: «Сверхразум», «Для Вас», «Молодёжь точка Север», «Сборная Снежногорска» и «Овощной салат» из Санкт-Петербурга. Шутки к выступлениям подбирали долго и тщательно.

- В течение года копился материал команд, а при помощи редакторов материал сбивался в выступления, - рассказывает Денис Шалабанов, руководитель Мурманской молодёжной лиги КВН. – За три минуты необходимо показать лучшее, что скопили за год, и ребята показывали. Все молодцы, никто не облажался. Верим, что результат будет хороший.

Пока ребята ждут в Сочи официальных оценок своего творчества, проходят мастер-классы бывалых КВНщиков. Их наставники, болельщики и журналисты из Мурманска организовали телемост, во время которого ребята поделились отличным настроением, щедро согретым южным солнцем и планами на новый сезон Мурманской молодёжной лиги КВН, который стартует 1 февраля 2019 года в 17.00.