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День за днём с «Арктик-ТВ»23.11.17 19:30

Мурманские лицеисты посетили 10-й судоремонтный завод в Полярном

Воспитанники Мурманского политехнического лицея с ознакомительным визитом посетили градообразующее предприятие Полярного - 10-й судоремонтный завод. Будущие инженеры и учёные узнали, как работают  заводской док и цеха СРЗ.

Старшеклассники областной столицы, выказывающие особые таланты в  постижении точных наук, стремятся попасть учиться в Мурманский политехнический лицей. Для них он как для Пушкина Царское село, только с уклоном в математику и физику. По инициативе регионального отделения Союза машиностроителей, курирующего лицей, ребята отправились на экскурсию, туда, где в будущем могут пригодиться их инженерные идеи и проекты. На старейшее судоремонтное предприятие Кольского полуострова 10-й судоремонтный завод.

Пройдя инструктаж по технике безопасности, первым делом школьники нанесли визит заводскому доку. Как выглядят корабли у причалов, они знают, так как даже из окна лицея можно рассмотреть акваторию мурманского порта. А вот где ремонтируют суда, ребята ещё не видели.

Как погружается эта огромная машина, сколько в неё заложено возможностей – все это поведал им главный инженер завода Виктор Глухов. С ним же ребята отправились и в цех. Корабли поменьше на 10-ке могут доковать рядом с цехом, или же заводить прямо под крышу. Здесь режут металл, сваривают, сверлят, изготавливают металлические и деревянные конструкции. В общем, делают всё, что на языке моряков называется восстановлением технической готовности кораблей.

Следующим пунктом экскурсии стал для лицеистов городской историко-краеведческий музей, где им поведали не только об истории завода, но и о том, как развивалась инженерная смекалка в Заполярье от советских времён до наших дней.

Такие экскурсии в город воинской и трудовой славы сегодня весьма востребованы для молодёжи региона, где делается ставка на пропаганду технических и рабочих специальностей. Без рабочих рук ворота Арктики обойтись сегодня не могут.

 

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