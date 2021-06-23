Мурманские медицинские учреждения пополняются современным оборудованием

В Заполярье продолжается реализация федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В Мурманской поликлинике №1 сегодня продемонстрировали новые УЗИ-аппараты, которые совсем недавно были введены в эксплуатацию.

По программе модернизации сюда закупили девять единиц техники. Современное оборудование позволит уменьшить нагрузку на персонал и сократить очереди в медицинских учреждениях.

Поликлиника №1 стала обладателем портативной версии УЗИ-аппарата, который позволяет легко провести процедуру в любом месте и в любое время.

Наталья Налетова, старшая медсестра отделения лучевой диагностики городской поликлиники №1: «Аппарат появился, ввели в эксплуатацию буквально в начале июня 2021 года, он портативный, переносной, предназначен для выезда к маломобильным гражданам. Не все люди могут приехать в поликлинику, не все родственники могут их сюда доставить. С этим аппаратом мы можем выезжать на дом и проводить ультразвуковые исследования на дому».

Новые УЗИ-аппараты поступили и в область: Североморск, Мончегорск, Оленегорск и Заполярный. На закупку медицинского оборудования было потрачено более 100 миллионов рублей.