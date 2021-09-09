Мурманские медики спасли туриста, пострадавшего на полуострове Рыбачий

Вертолётом санавиации он был доставлен в областную больницу, где ему провели срочную операцию и сохранили жизнь.

Гаяр Шарафетдинов из Твери вместе с друзьями любит путешествовать по России, любоваться красотами природы. А недавно в составе компании из 6 человек он приехал на полуостров Рыбачий в поисках северного сияния, сезон охоты на Аврору Бореалис недавно начался. Разглядывая северный пейзаж Гаяр решил сделать фото на память, но поскользнулся на камне и упал.

Гаяр Шарафетдинов, спасенный турист: «Товарищ, который был рядом со мной, подбежал, увидел, что я сознание потерял. Начал меня тормошить и увидел, что я стал зеленеть. Более-менее пришёл в себя, но ещё минут 20 лежал. Потом нашли какую-то машину, проезжающую мимо, посадили туда, сразу стали вызывать МЧС».

Туристы добрались до базы отдыха и стали ждать спасателей. Падение оказалось настолько неудачным, что мужчина сломал себе рёбра. Госпитализировать его в больницу нужно было срочно, счёт шел на часы. Поэтому сотрудники МЧС приняли решение воспользоваться вертолётом санавиации.

Игорь Ермаков, старший фельдшер санавиации центра медицины катастроф Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Время уже было вечернее. Так как район труднодоступный, то оборудованных площадок там нет, плюс полёт в горно-холмистой местности над морем. Решение о вылете уже принимал командир. Бригада была собрана. По прибытию на место пациент был осмотрен, ему оказана помощь в полном объёме, он был эвакуирован в Мурманскую областную больницу».

В больнице у Гаяра диагностировали тупую травму грудной клетки с переломом 9 ребер и кровоизлиянием в плевральную полость. Ему провели срочную операцию.

Сейчас состояние пациента стабильное. Он находится в отделении торакальной хирургии под наблюдением врачей.

Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии Мурманской областной больницы им. Баяндина: «После нашей выписки ему будет требоваться только амбулаторный этап лечения. У нас он проведёт около недели, я думаю. Когда мы будем уверены, что он может ехать домой своими силами, его выпишут с рекомендациями по дальнейшему лечению. Реабилитация займёт еще около двух-трёх недель».

Уже скоро Гаяр сможет вернуться в родную Тверь к семье и близким. Спасенный пациент очень благодарен мурманским докторам за оказанную помощь и признается, что в будущем обязательно вернётся сюда. Ведь северное сияние он так и не увидел.