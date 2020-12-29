Мурманские медучреждения будут работать и в праздники

Профильное министерство разработало специальный график дежурств на январских каникулах.

С 31 декабря по 10 января 2021 года службы дистанционного мониторинга состояния пациентов с COVID-19 и патронажные бригады неотложной медицинской помощи для осмотра на дому пациентов с COVID-19 будут работать ежедневно.

Станцию скорой помощи усилят дополнительными бригадами. В поликлиниках будут дежурить участковые службы, врачи-специалисты, в том числе стоматологи.

Три лаборатории регионального Минздрава продолжат тестирования на коронавирус.

Подробнее о работе медицинских учреждений на январских праздниках можно узнать в официальной группе регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.