Мурманские «моржи» будут купаться в озере строго по расписанию

На странице клуба любителей ледяного плавания в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что посещение домика на Семёновском озере будет ограничено.

Это связано с нехваткой спасателей, которые не могут круглосуточно находиться у проруби. Посещение планируется организовать по 8-часовому графику. В течение этого времени спасатели будут следить за ситуацией на проруби, обеспечивая безопасность купающихся «моржей».

В настоящее время проводится опрос членов общественной организации, в какое время они чаще всего посещают домик на Семеновском озере, чтобы выстроить наиболее удобный график дежурства.