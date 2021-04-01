Мурманские «моржи» решили разыграть жителей Мурманска

Они выложили в сеть необычный ролик. По задумке авторов, транслировать материал должен был канал «National Питекантроп».

По мнению любителей закаливания и зимнего плавания, так могли бы выглядеть первобытные люди, жившие в Заполярье. Наши предки, по версии альтернативных историков, любили ходить в синтетических мехах и искусственных шкурах, писали на камнях хештеги #на севере жить и выгуливали доисторических шпицев.

Полную версию музыкального ролика можно найти на странице сообщества в социальной сети «ВКонткте». Смотреть его лучше полностью, ведь в конце авторы разместили бекстейдж со съёмок. А готовились к созданию материала экстремалы, судя по экипировке, долго и тщательно.