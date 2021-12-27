Мурманские моржи сняли новогодний фильм-сказку

Съёмки картины совпали с всероссийской акцией «Закаленная России – здоровая страна».

Работа над фильмом заняла целый день. Участники водили хороводы у новогодней ёлки, устроили дискотеку на льду, купались в озере и даже пытались уехать на поезде.

Фрагмент сказки моржи уже выложили в своей группе в соцсети.