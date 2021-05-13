Мурманские мусульмане празднуют Ураза-Байрам

Заполярье стало домом для многих национальностей и приняло у себя множество разных культур. Совсем недавно во всём мире прошёл праздник Ураза-Байрам, который отметили и у нас на Севере.

В скромном помещении на улице Володарского расположился мурманский мусульманский центр, где верующие смогли отпраздновать один из самых крупных праздников в исламе. После Рамадана – строго поста, отмечают Ураза-Байрам. В это время делают уборку, готовят разные блюда и раздают милостыню нуждающимся. Местный имам рассказал о религиозных традициях.

В Исламском центре мусульмане могут не только собраться вместе или помолиться, но и провести религиозные церемонии.

Мусульманская община уделяет немало внимания не только традициям и вере, но и работе с молодёжью. Помимо просветительской деятельности и профилактики экстремистских идей, молодые мусульмане изучают Коран и основы исламской культуры.

Братья Ахмад-Наби и Адам Маджидовы несмотря на юный возраст, уже учат арабский, впитывая вековую мудрость.

Ахмад-Наби Маджидов, юный прихожанин: «Есть одна хорошая притча, даже мы её изучали на одном из уроков в школе. В ней говорилось, что пророк Мухаммед [произносит пословицу на арабском] сказал, что какое отношение ты хочешь к себе, ну, чего ты хочешь к себе, то и делай людям. Если я хочу от того же папы хорошего отношения к себе, я просто показываю хорошее отношение к нему».

Партия пенсионеров не оставила без внимания религиозный праздник и презентовала к застолью в мусульманском центре Мурманска вкусные подарки.