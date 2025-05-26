Мурманские нахимовцы приняли участие в тренировке разнородных сил Северного флота в Баренцевом море

Воспитанникам училища продемонстрировали организацию взаимодействия между надводными кораблями, подводными лодками, судами обеспечения и морской авиацией.

В тренировке по совместному маневрированию при решении отрядом боевых кораблей Северного флота задач по противолодочной и противовоздушной обороне приняли участие и учащиеся старших классов Мурманского Нахимовского военно-морского училища. Более 60-ти нахимовцев вышли в море на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» для прохождения практики.

Михаил, инженер электронавигационной группы РКР «Маршал Устинов»: «Эти тренировки проводятся для различных видов сил СФ».

Воспитанникам училища продемонстрировали организацию взаимодействия между надводными кораблями, подводными лодками, судами обеспечения и морской авиацией.

Для нахимовцев также была организована ознакомительная экскурсия по кораблю. Офицеры рассказали будущим морякам о современном вооружении и боевых возможностях крейсера.

Молодые люди попробовали свои силы в тренировке по надеванию спасательного гидрокостюма.

Такие экскурсии на корабли Северного флота для нахимовцев устраивают регулярно. Молодых людей так знакомят со службой и многими другими аспектами военного и морского дела.