Мурманские нахимовцы приняли участие в тренировке разнородных сил Северного флота в Баренцевом море
В тренировке по совместному маневрированию при решении отрядом боевых кораблей Северного флота задач по противолодочной и противовоздушной обороне приняли участие и учащиеся старших классов Мурманского Нахимовского военно-морского училища. Более 60-ти нахимовцев вышли в море на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» для прохождения практики.
Михаил, инженер электронавигационной группы РКР «Маршал Устинов»: «Эти тренировки проводятся для различных видов сил СФ».
Воспитанникам училища продемонстрировали организацию взаимодействия между надводными кораблями, подводными лодками, судами обеспечения и морской авиацией.
Для нахимовцев также была организована ознакомительная экскурсия по кораблю. Офицеры рассказали будущим морякам о современном вооружении и боевых возможностях крейсера.
Молодые люди попробовали свои силы в тренировке по надеванию спасательного гидрокостюма.
Такие экскурсии на корабли Северного флота для нахимовцев устраивают регулярно. Молодых людей так знакомят со службой и многими другими аспектами военного и морского дела.