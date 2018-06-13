Мурманские нахимовцы приобщились к водолазному делу на Северном флоте

Пока российские школьники наслаждаются первыми днями летних каникул их ровесники из Мурманского нахимовского училища проходят практику военного дела на Северном флоте. 40 мальчишек, окончивших 6-й класс, приобщились к водолазному делу в главной базе флота – Североморске. Для них были организованы занятия по изучению водолазного снаряжения и оборудования.

Занятия проходили на рейдовом водолазном катере, где нахимовцам удалось понаблюдать за спуском водолаза под воду. Также ребята ознакомились с мерами безопасности при проведении спусков и побывали в рабочей барокамере. В рамках практических занятий был совершён кратковременный выход в Кольский залив на пожарном катере и морском водолазном судне. Во время короткого морского похода нахимовцам рассказали об основах судовождения и безопасного маневрирования, показали работу навигационных систем и общее устройство судна. Каждый постоял за штурвалом и почувствовал себя настоящим моряком.

Программу летней морской практики на Северном флоте проходят учащиеся всех трёх курсов мурманского училища. В общей сложности порядка 250 человек.

Уже 15 июня нахимовцы завершат учебную практику на Северном флоте и разъедутся на летние каникулы по домам.