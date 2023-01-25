Мурманские нахимовцы прошли профориентацию на ТАРК «Пётр Великий»
Из 37 выпускников Мурманского филиала Нахимовского училища 12 человек захотели поступать в военно-морские вузы по штурманской специальности. О работе в море ребятам рассказали специалисты соединения и командиры боевых частей тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».
Дмитрий Ников, воспитанник Мурманского филиала Нахимовского училища: «Огромный корабль, чувствуется, что это флагманский крейсер СФ. Мощь. Впечатления большие».
На бору флагмана Северного флота есть современное навигационное оборудование, но военные моряки должны уметь определить местонахождение корабля и проложить курс по старинке, используя секстан или же карту звёздного неба.
Сергей Улитенков, флагманский штурман 43 дивизии ракетных кораблей СФ: «Пригласили нахимовцев - выпускников. Акцент был сделан на то, чтобы им объективно рассказать о профессии, рассказать об учебных заведениях, где готовят штурманов, особенности обучения в этих учебных заведениях».
Служить молодым людям будет где - Северный флот ежегодно принимает в свой состав новые корабли, на которые очень нужны специалисты.