Мурманские нахимовцы удостоены медалей за участие в военном параде на Красной площади в Москве

Нахимовцы из филиала мурманского училища вместе с офицерами-воспитателями во главе с директором Валерием Мироном впервые приняли участие в главном параде страны. За это им в торжественной обстановке вручили медали Минобороны России «За участие в военном параде в День Победы».

После церемонии вручения медалей нахимовцы прошли маршем мимо трибуны с командованием и гостями.