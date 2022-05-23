Мурманские нахимовцы вышли в море на боевых кораблях Северного флота

Нахимовцы наблюдали за поиском подводной лодки, тактикой действий военнослужащих отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсантами, которые отрабатывали перехват маломерных быстроходных лодок условного противника.

Затем воспитанники военно-морского училища ознакомились со спасательной подготовкой и экипировкой для спасания людей на воде и, согласно расписанию, пообедали в кают-компаниях фрегата «Адмирал Горшкова» и большого противолодочного корабля «Североморск».