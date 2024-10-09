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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.10.24 19:30

Мурманские научные чтения стартуют уже в седьмой раз

Великая Отечественная война в Заполярье – период истории, который до сих пор изучают и разбирают по деталям. Этот период сражений с вражескими захватчиками стал символом мужества и стойкости северян. Он же стал темой для новых мурманских научных чтений 2024 года.

Мурманские научные чтения стартуют уже в седьмой раз. Традиционно на них съезжаются сотрудники, исследователи и специалисты музеев со всей страны.

В этом году более 50 докладчиков из Мурманской области, Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа и других городов.

Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Мы очень гордимся, что наши научные чтения привлекают научное сообщество не только нашей территории, но и Северо-Запада и других регионов. Важно, что они занимаются именно нашей тематикой, несмотря на то что проживают и работают в совершенно других регионах нашей большой страны».

Тимур Давлетшин, исполняющий обязанности министра культуры Мурманской области: «Нам приятно, что это мероприятие собирает большой контингент заинтересованных лиц из различных регионов. И краеведческому музею удалось в этом году на одной площадке собрать учёных, которые представят 51 доклад, которые в последующем войдут в соответствующий сборник. Наш регион традиционно хранит память о подвиге и героизме бойцов Карельского фронта, краснофлотцев, красноармейцев».

Темой нынешней конференции стала война в Заполярье. Это период ожесточенных сражений, отстаивания своих территорий и сохранения жизни. Учёные до сих пор не только разбирают его по деталям, моментам, но и находят все новые факты событий тех лет.

Николай Сахаров, советник дирекции Российской государственной библиотеки, профессор, доктор политических наук: «У войны в Заполярье много важных уроков, которые ещё предстоит до конца осмыслить. Кроме того, этот период ещё раз показывает, как нам нужно активно продолжать освоение нашего севера и дальнейшее развитие его потенциала. На что и нацелена нынешняя политика нашего правительства и Президента РФ Владимира Путина».

Мурманские научные чтения включают в себя не только лекции и доклады специалистов из разных регионов России. Во время конференции будет подписано соглашение о сотрудничестве нашего краеведческого музея с музеем-заповедником «Зарайский кремль».

Кирилл Кондратьев, директор Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль»: «Несмотря на то, что музей «Зарайский кремль» находится в Подмосковье, нас связывает с мурманской землёй имя Дважды Героя Советского Союза Виктора Николаевича Леонова, почётного гражданина города Полярного, легендарного морского разведчика. И имя маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова, командовавшего Карельским фронтом. Оба они являются уроженцами Зарайского края. В Зарайске их память тоже чтут с трепетом».

Научные чтения продлятся два дня. 10 октября они будут проходить на двух площадках: в гостинице «Космос» и краеведческом музее. Вход открыт для всех заинтересованных людей любого возраста.

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