Мурманские офтальмологи обсудили тенденции и перспективы развития в области лечения зрения

Во время конференции врачи познакомились с новыми методиками и исследованиями в профессиональной сфере.

Офтальмологи со всего Заполярья приехали в Мурманскую областную больницу, чтобы обсудить тенденции развития и новые способы в лечении заболеваний, связанных с нарушениями зрения.

Роберт Ахмеджанов, заведующий офтальмологическим отделением Мурманской областной больницы ГОБУЗ МОКБ им. П.А. Баяндина, главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Мурманской области: «Здесь уже готовые доклады по наиболее актуальным вопросам. Самое приятное в этих моментах то, что можно все вопросы обсуждать. Не просто прочитать где-то какую-то статью, а конкретно общаться с лектором».

Практикующие специалисты поделились с коллегами опытом, поговорили о патологиях сетчатки и хрусталиков глаза, глаукоме и сложных случаях терапии.

Виктория Карелина, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, преподаватель медицинского вуза г. Санкт-Петербург: «Сейчас много новых препаратов, которые мы можем использовать для лечения пациентов с глаукомой, разрабатываются новые фиксированные комбинации, а врачу порой бывает трудно ориентироваться в рынке новых препаратов».

Такая конференция среди врачей-офтальмологов проходит дважды в год и каждый раз медикам и лекторам есть, что рассказать друг другу. Новые лекарства и методики позволят врачам правильно подбирать лечение для пациентов с заболеваниями зрения.