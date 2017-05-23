Мурманские орган и филармонический оркестра впервые зазвучали вместе

Последний в этом сезоне концерт Мурманского филармонического оркестра на родной сцене прошёл под руководством московского режиссёра, при этом в произведения инструментального коллектива впервые включили орган. Столичный дирижёр Андрей Рейн именно в Мурманске отмечает 10-летие творческой деятельности. В нашем городе с концертами он бывает по нескольку раз в год и с очень тёплыми чувствами относится к музыкантам филармонического оркестра. Ценит специалистов, прежде всего, за достойный уровень мастерства и не перестает удивляться тому, что в городе, где нет профильного вуза, есть такой инструментальный коллектив.

- Любой оркестр - это неповторимый код - «код да Винчи», - говорит Андрей Рейн, дирижёр (г.Москва). - Мурманский оркестр, чем отличается? Наверное, в силу климатических условий на первой репетиции люди выглядели несколько сурово, холодно. Но когда я приезжаю с чем-то интересным, то этот лёд тает, музыканты начинают проявлять самые необычные качества.

Со стороны кажется, что они играю вместе как минимум несколько лет, но обычно у дирижёра и музыкантов, чтобы понять друг друга, есть в лучшем случае пара репетиций. Впрочем, описывая мурманских инструменталистов, Андрей Рейн не скупится на эпитеты: «Они проявляют темперамент и подкупают совей эмоциональностью».

Ещё один гость программы и тоже житель Москвы – органист Константин Волостнов. У музыканта остались приятные впечатления не только о мурманском органе, но и самом концерном зале филармонии. Мэтр отмечает исключительную акустику. Многие слушатели – меломаны и любители классики приходят сюда именно ради звучания «кроля» инструментов, своими благородными вибрациями, способными «тронуть» даже неискушённого посетителя. Отрадно, что именно мурманский орган даёт чуть больше возможностей исполнителю, чем аналоги этого инструмента в других городах.

- Штефан Штюрцер, который изготовил этот инструмент, привнес органостроительные ноу-хау в этот инструмент, что расширяет его художественные возможности, - отмечает Константин Волостнов, органист (г.Москва).

При таком положении дел может показаться, что за раскатистыми звуками не будет слышно других инструментов, но Константин очень тонко выбирает мощность звучания. Орган и оркестр вместе в зале филармонии зазвучали впервые - так мурманский коллектив отметил последний в сезоне концерт.