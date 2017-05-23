РАМКИ ЗАКОНА: Наёмный работник, заключи договор, а потом приступай к работе!24 мая в центре Мурманска вносятся изменения в организацию дорожного движения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»23.05.17 19:30

Мурманские орган и филармонический оркестра впервые зазвучали вместе

Последний в этом сезоне концерт Мурманского филармонического оркестра на родной сцене прошёл под руководством московского режиссёра, при этом в произведения инструментального коллектива впервые включили орган.  Столичный дирижёр Андрей Рейн именно в Мурманске отмечает 10-летие творческой деятельности. В нашем городе с концертами он бывает по нескольку раз в год и с очень  тёплыми чувствами относится к музыкантам филармонического оркестра. Ценит специалистов, прежде всего, за достойный уровень мастерства и не перестает удивляться тому, что в городе, где нет профильного вуза, есть такой инструментальный коллектив.

- Любой оркестр - это неповторимый код - «код да Винчи», - говорит Андрей Рейн, дирижёр (г.Москва). - Мурманский оркестр, чем отличается? Наверное, в силу климатических условий на первой репетиции люди выглядели несколько сурово, холодно. Но когда я приезжаю с чем-то интересным, то этот лёд тает, музыканты начинают проявлять самые необычные  качества.

Со стороны кажется, что они играю вместе как минимум несколько лет, но обычно у дирижёра и музыкантов, чтобы понять друг друга, есть в лучшем случае пара репетиций. Впрочем, описывая мурманских инструменталистов, Андрей Рейн не скупится на эпитеты: «Они проявляют темперамент и подкупают совей эмоциональностью». 

Ещё один гость программы  и тоже житель Москвы – органист Константин Волостнов.  У музыканта остались приятные впечатления не только о мурманском органе, но и самом концерном зале филармонии. Мэтр отмечает исключительную акустику. Многие слушатели – меломаны и любители классики приходят сюда именно ради звучания «кроля» инструментов, своими благородными вибрациями, способными «тронуть» даже неискушённого посетителя. Отрадно, что именно мурманский орган даёт чуть больше возможностей исполнителю, чем аналоги этого инструмента в других городах.  

- Штефан Штюрцер, который изготовил этот инструмент, привнес органостроительные ноу-хау в этот инструмент, что расширяет его художественные возможности, - отмечает Константин Волостнов, органист (г.Москва).

При таком положении дел может показаться, что за раскатистыми звуками не будет слышно других инструментов, но Константин  очень тонко выбирает мощность звучания.  Орган и оркестр вместе в зале филармонии зазвучали впервые - так мурманский коллектив отметил последний в сезоне концерт. 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРейтинговое голосование «Единой России» заставило участников поволноваться
-Слово не воробей...Арктики не будет – её заменят опорные зоны
-Нам интересно Ваше мнение
17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?Проголосовал: 511 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.00:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа01:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ апреле розничная торговля перестала снижаться - впервые с начала 2015 годаЗарплата у россиян стала больше, а реальные денежные доходы - меньше-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 45 копеек, доллара – почти на 6 копеекДоллар пошёл на повышение-PRO ЭнергетикуЭнергетики региона готовы к пропуску паводковых водКоманда Апатитской ТЭЦ стала победителем соревнований оперативного персонала ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 маяПрофильная рабочая группа обсудила перспективные варианты обращения с отдельными видами отходов в Мурманской области-PRO Нефть и газТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут ХинБогатства Арктики стоят дорого в эпоху дешевой нефти-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения