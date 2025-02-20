Мурманские отоларингологи проводят уникальные для нашего региона операции

В Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина работает единственное в регионе оториноларингологическое отделение. Здесь выполняют весь спектр операций, за исключением редких.

Константин Белоус, врач-отоларинголог оториноларингологического отделения Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «Например, мы проводим слухоулучшающие операции, которые, к слову, выполняются только у нас в отделении. Также проводим все фонохирургические операции на голосовых связках по восстановлению голоса, удалению новообразований. Кроме того, мы выполняем полный спектр операций в полости носа для улучшения дыхания. Среди них, например, септопластика, пластика носовых раковин».

Все врачи отделения – высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы. Благодаря их профессионализму операции проходят успешно почти в 100% случаев.

Артём Терехов, главный внештатный специалист отоларинголог Министерства здравоохранения Мурманской области, врач-отоларинголог оториноларингологического отделения Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «Как говорит один очень опытный санкт-петербургский профессор, осложнений не бывает только у тех, кто не оперирует. Бывают единичные случаи, когда невозможно провести операцию, но это связано больше с сопутствующей соматической патологией, а не с паталогией ЛОР-органов. Другие хроническими заболевания, которые есть у человека, также сказываются на проведении операции. Но это просто корригируется у специалиста. Пациент поступает снова и оперируется. Совсем неудачных операций - с несчастливым концом у нас не бывает».

Чаще всего в оториноларингологическом отделении проводятся санирующие и слухоулучшающие операции при хронических отитах и отосклерозе, а также хирургические вмешательства в полости носа, например, эндоскопическое удаление полипов. Врачи это связывают с суровыми климатическими условиями Севера.

Артём Терехов, главный внештатный специалист отоларинголог Министерства здравоохранения Мурманской области, врач-отоларинголог оториноларингологического отделения Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «В Мурманской области выше среднего по России показатель заболеваний, связанных с носом, с ушами ввиду климатических условий. У нас пациенты страдают вазомоторным ринитом, который более выражен у нас, нежели в средней полосе или на юге, по северо-западу. Хронический отит связан тоже с этим».

Иногда в отделение оториноларингологии поступают пациенты и с необычными, редкими диагнозами.

Артём Терехов, главный внештатный специалист отоларинголог Министерства здравоохранения Мурманской области, врач-отоларинголог оториноларингологического отделения Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «Бывают интересные, непонятные, ни с чем не связанные случаи. Например, у нас в течение пяти лет не было ни одного случая болезни Меньера, а в этом году пришли уже два пациента с данным диагнозом. Эта болезнь связана с головокружением. Она редкая, нечастая».

Во время операций специалисты опираются на современное оборудование, которое значительно упрощает работу. Тем не менее, отоларингологи советуют заполярным жителям более ответственно относиться к своему здоровью и, по крайней мере, раз в год участвовать в профилактических осмотрах.

Константин Белоус, врач-отоларинголог оториноларингологического отделения Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «Есть кабинеты неотложной помощи, куда пациент может прийти, обратиться. Его посмотрят специалисты. У нас фельдшера прошли обучение на базе нашего отделения. Они чётко вам скажут, нужно ли вам идти в больницу или нет. Вы должны понимать: ЛОР-отделение – это отделение хирургической патологии, то есть той, которая требует хирургических вмешательств. Простые же насморки, серные пробки должны лечиться на базе поликлиники».

Следует отметить, что операционный блок оториноларингологического отделения Мурманской областной клинической больницы редко бывает пуст.