Мурманские парки и скверы готовят к зиме

В самых популярных местах отдыха северян консервируют и укрывают фонтаны, расчищают дорожки и вывозят опавшие листья.

Наступили первые осенние холода и традиционно после дня города Мурманск активно готовят к зиме. Один из символов столицы Заполярья - фонтан с якорем в центральном парке у площади Пять Углов разбирают и консервируют. За зимний период конструкцию полностью проверят, при надобности, заменят износившиеся детали. Но, как заверяют специалисты, в парке без шума танцующей воды грустно не станет.

СХ Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы»: «Можно сказать, готовимся к зиме, чтобы устанавливать уже что-то праздничное, интересное. Наш световой фонтан, чтобы тоже радовал. Не только, как говорится, разобрали и остановили фонтан, стало грустно. Нет - не грустно, а наоборот, мы поставим световой, чтобы было как раз весело и интересно».

А чтобы заполярная столица оставалась красивой и аккуратной в любое время года в парках и сквера города проводят генеральную уборку. Зеленую зону расчищают от опавших листьев и мусора.

СХ Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы»: «Полностью листья привести в порядок, все в мешки собираем, чистим. Потому что много опадает листьев. Соответственно привести это в порядок, чтобы это было красиво, даже когда уже в зимний период снежок первый ляжет и уже когда весной, например, будет таять, чтобы не было такого большого бардака».

Уйдут на «зимние каникулы» и тематические фигуры – недавно установленные в парке яркие гномики. В холодное и снежное время года их заменят другими, новогодними.