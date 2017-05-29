Мурманские парки и скверы прихорашиваются к лету

Обычно городские зоны отдыха убирали ещё до начала майских праздников, но в этом году коррективы внесла продолжительная зима. Поэтому к серьёзной уборке этих территорий приступили только сейчас.

Это вовсе не значит, что до этого парковые зоны в Мурманские стояли заброшенными и никому не нужными. Когда снег почти растаял, специалисты убирали с газонов прошлогоднюю траву и опавшие листья, обрабатывали деревья, а так же чистили памятники, как это делают сегодня рабочие в сквере у знака городам-побратимам на проспекте Ленина.

В народе этот знак из-за необычной формы прозвали «Чебурашка». В прошлом году зону отдыха вокруг реконструировали: положили тротуарную плитку, установили освещение, скамейки и новый арт-объект - карту родственных Мурманску муниципалитетов.

Всего в областном центре около 50 таких зон.

Скоро рабочие притупят к посадкам цветов. Кроме этого, 5 июня специалисты в тестовом режиме запустят фонтаны, первыми в городе эти устройства обещают включить в центральных скверах на Ленинградской и Пушкинской улицах.

- Всё будет зависеть от температуры воздуха, - говорит Наталия Павлюк, заместитель директора по общим вопросам МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – В холодное время при минусовых температурах форсунки замёрзнут и забьются. Все зависит от погоды.