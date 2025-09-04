Мурманские первокурсники Военной академии Росгвардии приняли Военную присягу в Санкт-Петербурге

Торжественная церемония состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.

Академия Росгвардии была сформирована в 2024 году на базе Санкт-Петербургского ордена Жукова Военного института войск национальной гвардии. В этом году первокурсниками учебного заведения стали получившие боевой опыт участники специальной военной операции, дети участников СВО, а также юноши из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и ещё 74 регионов страны, в том числе Мурманской области.

Торжественная церемония принятия Военной присяги состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости. С важным событием первокурсников поздравил замдиректора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев.

Алексей Воробьёв, заместитель директора Росгвардии: «Защищать Родину - это священная обязанность граждан нашей великой страны - России. Желаю вам успехов в постижении военной науки, твёрдости духа, веры в свои силы и нашей скорейшей победы в специальной военной операции».

Поступившие курсанты пройдут пятилетнее обучение на факультетах: командном, командно-артиллерийском, военно-политической работы.

