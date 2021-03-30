Мурманские пловцы успешно выступили на Всероссийском чемпионате по зимнему плаванию

Мурманск славится не только своими лыжниками и биатлонистами. Власти города поздравили с победой во Всероссийском чемпионате по зимнему плаванию наших спортсменов.

Ледяное плавание относится к экстремальному виду спорта, оно отличается от простого моржевания тем, что здесь спортсмену необходимо не просто окунуться, а именно проплыть определённую дистанцию в ледяной воде. Помимо хорошей физической формы, пловец должен обладать редким самообладанием, поскольку холод может сковать не одни лишь мышцы. Одна из наших пловчих, Ольга Мешкова – начала свою спортивную карьеру ещё при СССР, несмотря на волнение перед каждым заплывом, до сих пор испытывает юношеский задор во время соревнований.

Ольга Мешкова, мастер спорта СССР, тренер-преподаватель спортивной школы №15: «Мы сейчас плыли с молодыми ребятами эстафету – это был возврат в те 90-е года, когда я сама выступала, когда я сама участвовала, как молодой спортсмен. Этот азарт, этот интерес, который ты в принципе прошёл всю жизнь свою молодую… Очень приятно, что до сих пор есть возможность его продлить».

Многолетний опыт, закалка и профессионализм помогли нашим пловцам занять третье общекомандное место среди клубов и городов России. Сами соревнования проходили в Петрозаводске. Администрация города поблагодарила спортсменов за их выдающиеся достижения, а также наградила памятным подарками.

Глава города подчеркнул, что в будущем запланировано строительство нового домика «моржей» на Семёновском озере. Такое обновление наверняка поспособствует развитию ледяного плавания, впрочем, нашим спортсменам и без этого не впервой брать призовые места.