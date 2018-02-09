Мурманские пограничники недалеко от Териберки задержали браконьеров, промышлявших добычей камчатского краба

Нарушителей на акватории Баренцева моря во время патрулирования обнаружил экипаж вертолёта МИ-8. В указанный район незамедлительно был направлен пограничный сторожевой корабль.

В тёмное время суток группа пограничников смогла незаметно подойти к рыбакам. Благодаря оперативным и слаженным действиям, браконьеры и их незаконный улов были задержаны. Во время осмотра на борту маломерного судна было обнаружено около 120 килограммов конечностей камчатского краба.

По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам составил более 77 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.