Мурманские пограничники обнаружили очередную группу браконьеров-переработчиков краба

Они перерабатывали для дальнейшей продажи незаконно добытых крабов.

Нелегальный цех нарушители закона оборудовали в нежилом строении в посёлке Тулома Кольского района. В ангаре, а иначе эти помещения никак не назвать, браконьеры перерабатывали камчатского краба. Условия, в которых работали сотрудники этого предприятия, сложно назвать даже мало-мальски стерильными. Готовили и фасовали продукцию не соблюдая даже простых правил санитарии - в вёдрах, тазах и бочках. Хранили конечности камчатского краба в коробках по соседству.

Обычно браконьеры продают такие морепродукты в крупных городах, где есть стабильно высокий спрос. Нарушителям грозят не только штрафы, но и уголовная отвесность.