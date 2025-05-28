Мурманские пограничники отметили свой профессиональный праздник в сквере у памятника «Пограничникам Арктики»

Пограничники – это те, кто охраняют границу нашей страны, выполняют разноплановые задачи по обеспечению безопасности и в случае чего, именно они первыми принимают на себя удар.

Пограничные управления ФСБ России расположены в 67 субъектах России, и Мурманская область - одна из точек, где эти войска надёжно защищают суверенитет страны.

По традиции свой профессиональный праздник личный состав и ветераны в областном центре отметили у памятника «Пограничникам Арктики».

Евгений Новиков, ветеран пограничной службы: «Вы знаете, я очень рад сегодня видеть моих друзей - братьев по оружию».

Пограничные войска помимо предотвращения провокаций на государственной границе также выполняют боевые задачи и за рубежом. Выезжая с сохранением полной секретности в горячие точки, наши соотечественники храбро отстаивают интересы России.

В честь памяти воинов, не вернувшихся домой, был проведён митинг с возложением цветов к памятнику.

Абульфат Алиев, ветеран пограничной службы: «Я очень рад, что стою на земле города-героя Мурманска».

Памятник - это три фигуры, каждая из которых символизирует разные рода войск – сухопутные, морские и воздушные. Пограничные войска также обеспечивают безопасность и в отдаленных районах Арктики: на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Северная Земля и Шпицбергенской зоне. С применением корабельного состава осуществляется контроль соблюдения правил ведения морских научных и ресурсных исследований, установленных правовых режимов в морских пространствах Российской Федерации, обеспечивается охрана морской окружающей среды и контроль природопользования.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, лично поздравил участников мероприятия.

Для гостей праздника пограничники-кинологи подготовили специальное выступление собаки-спаниеля, которая уже несколько лет служит в пограничных войсках. Также по традиции в сквере пограничники демонстрировали технику различного назначения, средства и арсенал стоящие на вооружении, а также сбитые трофейные дроны противника.